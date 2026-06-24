La vie du Trou Boully en automne Le Plessis-Brion
samedi 17 octobre 2026 · Le Plessis-Brion
Informations pratiques
Le Plessis-Brion
La vie du Trou Boully en automne
Le Plessis-Brion Oise
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 11:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Découvrez la biodiversité automnale de cet écrin de nature que sont les étangs du Plessis-Brion Sur inscription CEN
Découvrez la biodiversité automnale de cet écrin de nature que sont les étangs du Plessis-Brion Sur inscription CEN .
Le Plessis-Brion 60150 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr
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English :
Discover the autumnal biodiversity of this natural gem, the Plessis-Brion ponds—Registration required: CEN
L’événement La vie du Trou Boully en automne Le Plessis-Brion a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
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