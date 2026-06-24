Informations pratiques

Le Plessis-Brion

La vie du Trou Boully en automne

Le Plessis-Brion Oise

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 11:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Découvrez la biodiversité automnale de cet écrin de nature que sont les étangs du Plessis-Brion Sur inscription CEN

Découvrez la biodiversité automnale de cet écrin de nature que sont les étangs du Plessis-Brion Sur inscription CEN .

Le Plessis-Brion 60150 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr

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English :

Discover the autumnal biodiversity of this natural gem, the Plessis-Brion ponds—Registration required: CEN

L’événement La vie du Trou Boully en automne Le Plessis-Brion a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois