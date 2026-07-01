Informations pratiques

Lembach

Chantier nature participatif

2 rue André Maginot Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée gérer les plantes exotiques envahissantes.

Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée gérer les plantes exotiques envahissantes. 0 .

2 rue André Maginot Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 10 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come help us %E0 preserve Alsace’s natural habitats! The goal of the day: to manage invasive exotic plants.

L’événement Chantier nature participatif Lembach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte