Chantier nature participatif Lembach
samedi 25 juillet 2026 · Lembach
Informations pratiques
Lembach
Chantier nature participatif
2 rue André Maginot Lembach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée gérer les plantes exotiques envahissantes.
Venez nous aider à entretenir les milieux naturels alsaciens ! Objectifs de la journée gérer les plantes exotiques envahissantes. 0 .
2 rue André Maginot Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 89 83 34 10 antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
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English :
Come help us %E0 preserve Alsace’s natural habitats! The goal of the day: to manage invasive exotic plants.
L’événement Chantier nature participatif Lembach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte