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Chantier nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

samedi 3 octobre 2026 · Parking de l'aérodrome de Falaise · Damblainville

Chantier nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Parking de l'aérodrome de Falaise
Adresse
Parking de l'aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE
Ville
14620 Damblainville
Département
Calvados

Chantier nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Samedi 3 octobre, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Le temps d’une journée, équipez-vous de gants et de votre plus beau sourire pour participer à la gestion des milieux naturels de la réserve ! En compagnie du technicien, de la conservatrice, et de bénévoles, vous allez agir en faveur des pelouses calcicoles, milieu d’intérêt patrimonial.

Vous ne le regretterez pas ;-)

Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados

Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]
Le temps d’une journée, équipez-vous de gants et de votre plus beau sourire pour participer à la gestion des milieux naturels de la réserve !

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