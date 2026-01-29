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Chantier Participatif à la Plume à Loup Attin

Chantier Participatif à la Plume à Loup Attin samedi 23 mai 2026.

Adresse : 7 rue de la Vendée

Ville : 62170 Attin

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Attin

Chantier Participatif à la Plume à Loup

7 rue de la Vendée Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Construire un café tous ensemble !
Samedi 23 mai de 9h à 17h
7 rue de la Vendée Attin
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Depuis toujours, La Plume à Loup souhaite créer un café de village au cœur de l’espace grange du corps de ferme.
L’objectif Construire ensemble (le chantier et le projet sont ouverts à tous et toutes !) Ce café, que chacun.e puisse s’approprier les lieux, y programmer des activités et en faire un espace de rencontres et de partage. Ça vous branche ? Le repas du midi est offert aux participants.

En 2026, place au gros œuvre ! Après avoir débarrassé, étudié, planifié ! Au printemps, une partie du chantier couverture et la charpente sera réalisée par des professionnels.
D’ici là, et en parallèle, nous pouvons avancer sur de nombreux autres chantiers
– préparation de l’espace en vue du gros œuvre torchis intérieur remblais/hérisson dalle à la chaux…
Vous pouvez nous aider de plein d’autres manières
– aider à préparer les repas de chantiers vous investir dans l’asso pour permettre la réalisation du projet soutenir l’association financièrement sur https://www.helloasso.com/associations/la-plume-a-loup
Nous vous donnons rendez-vous de 9h à 17h (vous pouvez venir toute la journée ou bien le matin et/ou l’après-midi) les 23 mai et 27 juin.

Infos et inscriptions par SMS Mathieu au 07 69 65 35 57.
Crédit La Plume à Loup   .

7 rue de la Vendée Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 21 83 65 44  contact@laplumealoup.fr

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English :

L’événement Chantier Participatif à la Plume à Loup Attin a été mis à jour le 2026-01-29 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer

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