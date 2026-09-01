Informations pratiques

Lucq-de-Béarn

Chantier participatif Création d’une mare

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez participer à la création d’une mare.

Sur réservation.

Le lieu exact de la représentation est dévoilé au moment de la réservation. .

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 56 09 48 v.jutel@cen-na.org

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English : Chantier participatif Création d’une mare

L’événement Chantier participatif Création d’une mare Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Béarn