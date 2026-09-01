Chantier participatif Création d’une mare Lucq-de-Béarn
samedi 12 septembre 2026 · Lucq-de-Béarn
Informations pratiques
Lucq-de-Béarn
Chantier participatif Création d’une mare
Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez participer à la création d’une mare.
Sur réservation.
Le lieu exact de la représentation est dévoilé au moment de la réservation. .
Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 56 09 48 v.jutel@cen-na.org
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English : Chantier participatif Création d’une mare
L’événement Chantier participatif Création d’une mare Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Coeur de Béarn
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