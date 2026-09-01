Journées du patrimoine Maison Espalanusse Maison Espalanusse Lucq-de-Béarn

Informations pratiques

Lucq-de-Béarn

Journées du patrimoine Maison Espalanusse

Maison Espalanusse 338 chemin de Bernateix Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées par créneaux de 2 heures 10h à 12h, 14h à 16h et 16h à 18h.

Échanges autour du projet et des savoir-faire anciens.

Visite du projet de restitution d’un clos béarnais. Et si l’histoire ne se trouvait pas seulement dans les châteaux…

Découvrez la Maison Espalanusse, un clos béarnais dont la trace écrite la plus ancienne remonte à 1344.

Ici, pas de faste, mais une histoire profondément humaine, celle d’un monde rural façonné par le labeur, l’ingéniosité et le temps long. Un patrimoine souvent oublié, alors même qu’il a largement contribué à bâtir nos territoires et nos sociétés. Au fil de la visite, vous parcourrez l’ensemble du domaine, découvrirez les éléments historiques connus et serez invités à porter un regard attentif sur les hypothèses qui entourent ses origines plus anciennes. .

Maison Espalanusse 338 chemin de Bernateix Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 47 24 56

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English : Journées du patrimoine Maison Espalanusse

L’événement Journées du patrimoine Maison Espalanusse Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Coeur de Béarn