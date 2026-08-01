Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages Jardin bourdonnant Maisonnais-sur-Tardoire

Informations pratiques

Maisonnais-sur-Tardoire

Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages

Jardin bourdonnant Ecopoint Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Venez participer à un chantier pour la poursuite de la construction d’un petit mur en terre crue, favorable à l’accueil des abeilles sauvages.

La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Venez participer à un chantier avec l’artiste céramiste Kristiane Hink, pour la poursuite de la construction d’un petit mur en terre crue, favorable à l’accueil des abeilles sauvages et qui matérialisera l’une des entrées du jardin.

Tout public, à partir de 10 ans

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et au travail de la terre crue à la main dans le jardin.

Sur inscription. .

Jardin bourdonnant Ecopoint Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

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English : Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages

The town of Maisonnais-sur-Tardoire welcomes you to its %ABbourdonnant%BB garden, which is currently under construction. Come help %E0 with a work project to continue building a small rammed-earth wall designed to attract wild bees.

L’événement Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-08-13 par PNR Périgord-Limousin