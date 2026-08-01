Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages Jardin bourdonnant Maisonnais-sur-Tardoire
jeudi 20 août 2026 · Jardin bourdonnant · Maisonnais-sur-Tardoire
Informations pratiques
Maisonnais-sur-Tardoire
Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages
Jardin bourdonnant Ecopoint Maisonnais-sur-Tardoire Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Venez participer à un chantier pour la poursuite de la construction d’un petit mur en terre crue, favorable à l’accueil des abeilles sauvages.
La commune de Maisonnais-sur-Tardoire vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Venez participer à un chantier avec l’artiste céramiste Kristiane Hink, pour la poursuite de la construction d’un petit mur en terre crue, favorable à l’accueil des abeilles sauvages et qui matérialisera l’une des entrées du jardin.
Tout public, à partir de 10 ans
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et au travail de la terre crue à la main dans le jardin.
Sur inscription. .
Jardin bourdonnant Ecopoint Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00
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English : Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages
The town of Maisonnais-sur-Tardoire welcomes you to its %ABbourdonnant%BB garden, which is currently under construction. Come help %E0 with a work project to continue building a small rammed-earth wall designed to attract wild bees.
L’événement Chantier participatif, un mur pour les abeilles sauvages Maisonnais-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-08-13 par PNR Périgord-Limousin