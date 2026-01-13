Chantiers d’automne à l’étang de Beaumont

Etang de Beaumont Neung-sur-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 16:30:00

Date(s) :

2026-10-10

La gestion des espaces naturels nécessite des travaux et donc des bras ! Entretenir et restaurer sont autant d’actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour préserver le patrimoine naturel.

Nous comptons sur votre aide ! Chantier bénévole proposé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les conservateurs bénévoles du site, Maurice et Eva Sempé et les Amis de l’Étang de Beaumont, dans le cadre de l’opération nationale Chantiers d’Automne , initiée chaque année par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. .

Etang de Beaumont Neung-sur-Beuvron 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03 manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Managing natural areas requires work, and therefore manpower! Maintenance and restoration are concrete actions you can take to preserve our natural heritage.

L’événement Chantiers d’automne à l’étang de Beaumont Neung-sur-Beuvron a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT41