Libellules, toute en légèreté… à l’Étang de Beaumont

Étang de Beaumont Neung-sur-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et ses conservateurs bénévoles, vous proposent une animation sur l’Espace naturel sensible de l’Étang de Beaumont à NEUNG-SUR-BEUVRON. Situé au cœur de la Sologne des étangs, cet étang figure parmi les plus grands et les plus remarquables.

Silhouettes colorées aux ailes graciles, les libellules font la course sur l’étang et jouent au cache-cache dans les roseaux. Nous partons à leur rencontre pour découvrir leur vie étonnante autour de l’étang et des prairies.

Inscription obligatoire avant le 3 juillet midi au 02 47 27 81 03 (lieu de rdv communiqué à l’inscription, NEUNG-SUR-BEUVRON).

Cette animation gratuite est proposée dans le cadre Le 41 par nature du Département de Loir-et-Cher et de Naturellement dehors de l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire. .

Étang de Beaumont Neung-sur-Beuvron 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire and its volunteer conservators invite you to visit the sensitive natural area of the Étang de Beaumont at NEUNG-SUR-BEUVRON. Located in the heart of the Sologne region, this pond is one of the largest and most remarkable.

L’événement Libellules, toute en légèreté… à l’Étang de Beaumont Neung-sur-Beuvron a été mis à jour le 2026-01-07 par ADT41