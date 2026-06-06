Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Rue Marié Davy Dornecy

Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Rue Marié Davy Dornecy

Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Rue Marié Davy Dornecy lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Rue Marié Davy

Adresse : Commune de Dornecy

Ville : 58530 Dornecy

Département : Nièvre

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 25 25 25 Autres Tarifs

Dornecy

Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois

Rue Marié Davy Commune de Dornecy Dornecy Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Création de panneaux en bois pour aménager un parcours botanique Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places   .

Rue Marié Davy Commune de Dornecy Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19  espacejeunes.espacesocial@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois

L’événement Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Dornecy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Dornecy (Nièvre)