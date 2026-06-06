Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Rue Marié Davy Dornecy
Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Rue Marié Davy Dornecy lundi 6 juillet 2026.
Dornecy
Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois
Rue Marié Davy Commune de Dornecy Dornecy Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Création de panneaux en bois pour aménager un parcours botanique Chantier jeunes pour les 12-17 ans organisé par l’espace jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne Contrepartie séjour à Europa Park les 28 et 29 octobre 2026 Prévoir le pique-nique Priorité aux jeunes domiciliés ou proches de la commune du chantier 8 à 12 places .
Rue Marié Davy Commune de Dornecy Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espacejeunes.espacesocial@orange.fr
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L’événement Chantiers jeunes Dornecy Création de panneaux en bois Dornecy a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Clamecy Haut Nivernais