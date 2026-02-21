Dornecy en fête Fête nationale Place François Savary Dornecy
Dornecy en fête Fête nationale Place François Savary Dornecy mardi 14 juillet 2026.
Dornecy
Dornecy en fête Fête nationale
Place François Savary Champ de foire Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A l’occasion de la fête nationale, l’association Dornecy en Fêtes vous propose danse et musique, restauration et buvette, feux d’artifice .
Place François Savary Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 77 87 79 dornecyenfetes@gmail.com
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English : Dornecy en fête Fête nationale
L’événement Dornecy en fête Fête nationale Dornecy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais