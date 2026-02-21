Dornecy en fête Fête nationale Place François Savary Dornecy

Dornecy

Dornecy en fête Fête nationale

Place François Savary Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la fête nationale, l’association Dornecy en Fêtes vous propose danse et musique, restauration et buvette, feux d’artifice .

Place François Savary Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 77 87 79 dornecyenfetes@gmail.com

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English : Dornecy en fête Fête nationale

L’événement Dornecy en fête Fête nationale Dornecy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais