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Dornecy en fête Fête nationale Place François Savary Dornecy

Dornecy en fête Fête nationale Place François Savary Dornecy

Dornecy en fête Fête nationale Place François Savary Dornecy mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place François Savary

Adresse : Champ de foire

Ville : 58530 Dornecy

Département : Nièvre

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Dornecy

Dornecy en fête Fête nationale

Place François Savary Champ de foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

A l’occasion de la fête nationale, l’association Dornecy en Fêtes vous propose danse et musique, restauration et buvette, feux d’artifice   .

Place François Savary Champ de foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 77 87 79  dornecyenfetes@gmail.com

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English : Dornecy en fête Fête nationale

L’événement Dornecy en fête Fête nationale Dornecy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Clamecy Haut Nivernais

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