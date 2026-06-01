Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy mardi 30 juin 2026.

Dornecy

Spectacle danse et musique La berge qui rit

Place du Champ de Foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Présentation du spectacle La berge qui rit (danse & musique) Un dialogue entre le corps et la kora, avec les artistes Lou Collin et Ahmadou Cissokho et chorégraphié par Alfred Alerte. Restauration avec Dom Tropikal à l’issue du spectacle et buvette avec Dornecy en Fêtes. .

Place du Champ de Foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté dornecyenfetes@gmail.com

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English : Spectacle danse et musique La berge qui rit

L’événement Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais