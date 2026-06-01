UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy

Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy

Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy mardi 30 juin 2026.

Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
58530 Dornecy
Département
Nièvre
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Dornecy

Spectacle danse et musique La berge qui rit

Place du Champ de Foire Dornecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Présentation du spectacle La berge qui rit (danse & musique) Un dialogue entre le corps et la kora, avec les artistes Lou Collin et Ahmadou Cissokho et chorégraphié par Alfred Alerte. Restauration avec Dom Tropikal à l’issue du spectacle et buvette avec Dornecy en Fêtes.   .

Place du Champ de Foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   dornecyenfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle danse et musique La berge qui rit

L’événement Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Dornecy (Nièvre)