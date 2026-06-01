Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy
Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy mardi 30 juin 2026.
Dornecy
Spectacle danse et musique La berge qui rit
Place du Champ de Foire Dornecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 22:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Présentation du spectacle La berge qui rit (danse & musique) Un dialogue entre le corps et la kora, avec les artistes Lou Collin et Ahmadou Cissokho et chorégraphié par Alfred Alerte. Restauration avec Dom Tropikal à l’issue du spectacle et buvette avec Dornecy en Fêtes. .
Place du Champ de Foire Dornecy 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté dornecyenfetes@gmail.com
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English : Spectacle danse et musique La berge qui rit
L’événement Spectacle danse et musique La berge qui rit Dornecy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais