CHANTONS LA NATURE Rouen
CHANTONS LA NATURE Rouen vendredi 19 juin 2026.
Rouen
CHANTONS LA NATURE
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez-vous promener avec nous dans la nature ! Nous passerons par un potager un peu particulier, une forêt aux milles et unes couleurs, nous volerons avec les nuages et ferons le tour des saisons,
non pas en quatre-vingt jours, mais une heure !
Chapelle Corneille- 30 Rue Bourg l’Abbé, 76000 Rouen
Gratuit, sans réservation
Sur l’invitation de l’Opéra Orchestre Rouen Normandie .
30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : CHANTONS LA NATURE
L’événement CHANTONS LA NATURE Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité
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