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CHANTONS LA NATURE Rouen

CHANTONS LA NATURE Rouen vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 30 Rue Bourg l'Abbé

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rouen

CHANTONS LA NATURE

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez-vous promener avec nous dans la nature ! Nous passerons par un potager un peu particulier, une forêt aux milles et unes couleurs, nous volerons avec les nuages et ferons le tour des saisons,
non pas en quatre-vingt jours, mais une heure !

Chapelle Corneille- 30 Rue Bourg l’Abbé, 76000 Rouen
Gratuit, sans réservation
Sur l’invitation de l’Opéra Orchestre Rouen Normandie   .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : CHANTONS LA NATURE

L’événement CHANTONS LA NATURE Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité

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