Rouen

CHANTONS LA NATURE

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez-vous promener avec nous dans la nature ! Nous passerons par un potager un peu particulier, une forêt aux milles et unes couleurs, nous volerons avec les nuages et ferons le tour des saisons,

non pas en quatre-vingt jours, mais une heure !

Chapelle Corneille- 30 Rue Bourg l’Abbé, 76000 Rouen

Gratuit, sans réservation

Sur l’invitation de l’Opéra Orchestre Rouen Normandie .

30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : CHANTONS LA NATURE

L’événement CHANTONS LA NATURE Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité