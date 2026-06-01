Journées Régionales de l’Archéologie de Normandie, Historial Jeanne d’Arc, Rouen

Journées Régionales de l’Archéologie de Normandie 12 et 13 juin Historial Jeanne d’Arc Seine-Maritime

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:15:00+02:00 – 2026-06-12T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:15:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Chaque année, le Service Régional de l’Archéologie réunit les spécialistes pour dresser le bilan des découvertes menées sur le territoire lors des Journées Régionales de l’Archéologie.

Exceptionnellement intégrées à la programmation des Journées Européennes de l’Archéologie, ces deux journées de rencontres sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent comprendre les coulisses du patrimoine et de la recherche.

Au programme

Dans le cadre prestigieux de la Salle des États de l’Historial Jeanne d’Arc, archéologues, chercheurs et historiens se succèdent pour présenter les résultats des fouilles récentes. Venez assister aux présentations (12 conférences le vendredi 12 juin et 11 le samedi 13 juin) articulées autour de 6 thématiques majeures :

Thème 1 : Nouvelles technologies et archéologie du territoire

Thème 2 : Établissements ruraux

Thème 3 : Du village au fait urbain

Thème 4 : Habitat élitaire et bâti remarquable

Thème 5 : Arts du feu et économie ancienne

Thème 6 : Monde funéraire et religieux

Retrouvez le programme détaillé des interventions sur le site de la DRAC Normandie : https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie/journees-regionales-de-l-archeologie-les-12-et-13-juin-2026

Infos pratiques

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Pour toute question, contactez :

Profitez de cette occasion unique pour échanger directement avec les acteurs de l’archéologie normande !

Historial Jeanne d’Arc 7 Rue Saint Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie/journees-regionales-de-l-archeologie-les-12-et-13-juin-2026 »}, {« link »: « mailto:mathilde.dubessy@culture.gouv.fr »}, {« link »: « mailto:christine.farnie@culture.gouv.fr »}] Situé au cœur de l’ancien Palais de l’Archevêché de Rouen, l’Historial Jeanne d’Arc occupe un monument historique d’exception où se déroulèrent les deux procès de l’héroïne. Ce site prestigieux, qui mêle architecture médiévale et classique, abrite des espaces remarquables tels que la Salle des États et une crypte romane du XIe siècle.

Le lieu se distingue par sa muséographie résolument moderne, proposant un parcours spectacle immersif. Grâce à des dispositifs numériques et des projections multimédias, il invite les visiteurs à redécouvrir le destin de Jeanne d’Arc et la construction de son mythe à travers les siècles.

Pôle culturel dynamique, l’Historial accueille tout au long de l’année des expositions temporaires, des ateliers pédagogiques et de grands rendez-vous scientifiques, à l’image des Journées Régionales de l’Archéologie. C’est un lieu de rencontre entre recherche historique et médiation grand public, situé à deux pas de la cathédrale. • Localisation : En plein cœur du centre historique de Rouen, au pied de la Cathédrale.

• Transports en commun : Très bien desservi par le réseau Astuce (TEOR T1, T2, T3 arrêt « République » ou Métro station « Théâtre des Arts »).

• Parkings à proximité : Parkings couverts Cathédrale et Hôtel de Ville situés à moins de 5 minutes à pied.

• Accessibilité PMR : Établissement entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseurs et rampes adaptés).

• Accueil spécifique : Dispositifs de médiation adaptés aux différents types de handicap (visuel, auditif, mental).

Chaque année, le Service Régional de l’Archéologie réunit les spécialistes pour dresser le bilan des découvertes menées sur le territoire lors des Journées Régionales de l’Archéologie.

© Natalie Bolo