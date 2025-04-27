Rouen

Atelier de bijouterie

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:30:00

fin : 2026-11-22 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-09-27 2026-11-22

Fabrication d’un bijou en cuivre émaillé

Programmé de 14h à 18h un dimanche par trimestre, ce stage d’initiation est animé par la créatrice de bijoux et émailleuse sur cuivre Sophie Martinache Atelier l’éclat d’émaux.

Points clés

Venez créer de vos mains !

Moment de détente et de partage

Devenez un apprenti bijoutier

Au sein d’un des plus beaux trésors du patrimoine architectural et culturel rouennais l’Aître Saint Maclou, la Galerie des Arts du Feu vous invite à vivre un voyage sensoriel au cœur de la matière.

Présentation de cette technique ancestrale de la poudre de cristal est déposée sur un médaillon en cuivre qui est cuit à plus de 800°C. L’émail revêt alors un aspect liquide tel de la lave en fusion et coule librement à la surface. Le résultat donne des reflets colorés et éclatants qui sont très résistants à l’usure du temps.

Chaque participant réalise un pendentif selon le mode opératoire suivant choix de la forme du cuivre et des couleurs, dégraissage et encollage du support, saupoudrage du contre-émail et du fondant, 1ère cuisson, ponçage, pose des couleurs, 2e cuisson, nouveau ponçage, choix des grenailles et millefiori, encollage et pose, 3e cuisson, ultime ponçage, montage de la bélière et du collier. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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L’événement Atelier de bijouterie Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme