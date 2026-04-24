Rouen

Journées régionales de l’archéologie 2026

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Les Journées régionales de l’archéologie auront lieu les 12 et 13 juin 2026 à l’Historial Jeanne d’Arc de Rouen, organisées par la DRAC de Normandie (service régional d’archéologie).

À cette occasion, des spécialistes partageront leurs dernières découvertes et recherches sur des sujets divers nouvelles technologies et archéologie du territoire, établissements ruraux, arts du feu et économie ancienne, et de nombreuses autres thématiques.

2 journées pour approfondir vos connaissances et de découvrir les richesses archéologiques de la région. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Journées régionales de l’archéologie 2026

L’événement Journées régionales de l’archéologie 2026 Rouen a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme Rouen tourisme