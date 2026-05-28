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Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen

Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen jeudi 11 juin 2026.

Lieu : La Maison Illuminée

Adresse : 7 Place Barthélemy

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Rouen

Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :
2026-06-11

Avec les plus belles pages de musique, Vivaldi, Beethoven, nous célébrons la nature et ses couleurs, les arbres, la saison du printemps qui crée de la beauté grandissante de nos campagnes, parcs, jardins, forêts. Le français François-Joseph Gossec entre Vivaldi et Beethoven est stylistiquement proche des deux compositeurs titans.

Le programme
A. Vivaldi Les 4 saisons, best off
PRINTEMPS Allegro (les oiseaux, le vent)
ÉTÉ adagio (la chaleur), presto (l’orage)
AUTOMNE allegro (la chasse)
HIVER largo (au coin du feu), allegro (le patineur, les tempêtes scirocco et boréas)

F.J. Gossec Symphonie #18 en ré mineur allegro-andante-menuet-presto

L.V. Beethoven Symphonie #6, la sinfonia pastorale, mouvements 3 allegro Joyeuse assemblée des paysans , 4 allegro Orage tempête , 5 allegretto Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après la tempête

Les artistes
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Jennifer Rio Violon, Alto
Thibault Leroy Violoncelle
Joseph Carver Contrebasse
O. Sallaberger direction, violon   .

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54  lamaisonilluminee@gmail.com

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English : Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou

L’événement Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité

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