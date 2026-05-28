Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen

Rouen

Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Avec les plus belles pages de musique, Vivaldi, Beethoven, nous célébrons la nature et ses couleurs, les arbres, la saison du printemps qui crée de la beauté grandissante de nos campagnes, parcs, jardins, forêts. Le français François-Joseph Gossec entre Vivaldi et Beethoven est stylistiquement proche des deux compositeurs titans.

Le programme

A. Vivaldi Les 4 saisons, best off

PRINTEMPS Allegro (les oiseaux, le vent)

ÉTÉ adagio (la chaleur), presto (l’orage)

AUTOMNE allegro (la chasse)

HIVER largo (au coin du feu), allegro (le patineur, les tempêtes scirocco et boréas)

F.J. Gossec Symphonie #18 en ré mineur allegro-andante-menuet-presto

L.V. Beethoven Symphonie #6, la sinfonia pastorale, mouvements 3 allegro Joyeuse assemblée des paysans , 4 allegro Orage tempête , 5 allegretto Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après la tempête

Les artistes

Cécile Tref Violon

Mathilde Ricque Alto

Jennifer Rio Violon, Alto

Thibault Leroy Violoncelle

Joseph Carver Contrebasse

O. Sallaberger direction, violon .

La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

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English : Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou

L’événement Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité