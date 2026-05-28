Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen
Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou La Maison Illuminée Rouen jeudi 11 juin 2026.
Rouen
Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou
La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00
Date(s) :
2026-06-11
Avec les plus belles pages de musique, Vivaldi, Beethoven, nous célébrons la nature et ses couleurs, les arbres, la saison du printemps qui crée de la beauté grandissante de nos campagnes, parcs, jardins, forêts. Le français François-Joseph Gossec entre Vivaldi et Beethoven est stylistiquement proche des deux compositeurs titans.
Le programme
A. Vivaldi Les 4 saisons, best off
PRINTEMPS Allegro (les oiseaux, le vent)
ÉTÉ adagio (la chaleur), presto (l’orage)
AUTOMNE allegro (la chasse)
HIVER largo (au coin du feu), allegro (le patineur, les tempêtes scirocco et boréas)
F.J. Gossec Symphonie #18 en ré mineur allegro-andante-menuet-presto
L.V. Beethoven Symphonie #6, la sinfonia pastorale, mouvements 3 allegro Joyeuse assemblée des paysans , 4 allegro Orage tempête , 5 allegretto Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après la tempête
Les artistes
Cécile Tref Violon
Mathilde Ricque Alto
Jennifer Rio Violon, Alto
Thibault Leroy Violoncelle
Joseph Carver Contrebasse
O. Sallaberger direction, violon .
La Maison Illuminée 7 Place Barthélemy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou
L’événement Le son des arbres Jeudis de Saint Maclou Rouen a été mis à jour le 2026-05-26 par Seine-Maritime Attractivité
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Triporteur, Jardin Saint Sever 76100 rouen, Rouen 28 mai 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque des Capucins, Rouen 28 mai 2026
- Atelier « le sureau : recettes et vertus », Site de Repainville, Rouen 28 mai 2026
- Cercles d’hommes, Coworking Rouen la Maison bleue, Rouen 28 mai 2026