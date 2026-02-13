Chantons sous les cloches du carillon de Rouen Rue Saint-Romain Rouen
En collaboration avec l’association du Carillon de Rouen venez joindre votre voix à celles des 64 cloches pour quatre chansons, cette fois sur le thème de la pluie
Samedi 6 juin, 11h30
Rendez-vous, Jardins d’Albane, rue Georges Lanfry, Rouen
Gratuit, sans réservation .
Rue Saint-Romain Les Jardins d’Albane, côté nord de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@carillon-rouen.fr
