Chants, corps et mémoires de femmes, Jardin Public, Parvis du Palais du Capitole, Bordeaux

Chants, corps et mémoires de femmes Dimanche 24 mai, 16h00 Jardin Public, Parvis du Palais du Capitole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:00:00+02:00

Par : Les Gardiennes de la Terre

Les Gardiennes de la Terre, chorale de femmes dirigée par Carolina Carmona, et Ninoska Espinola, chanteuse et guitariste d’origine chilienne, mêlent leur répertoire pour rendre hommage aux femmes. Elles chantent l’exil, le lien à la Terre, les luttes, la sororité… Sous les arbres du Jardin Public, une expérience immersive du chant qui ne laisse pas indifférent.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Jardin Public, Parvis du Palais du Capitole Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les Gardiennes de la Terre, chorale de femmes dirigée par Carolina Carmona, et Ninoska Espinola, chanteuse et guitariste d’origine chilienne, mêlent leur répertoire pour rendre hommage aux femmes. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

@jeanmaurice.chacun