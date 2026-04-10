Chants espagnols & guitare flamenca Rue de l’Église Saint-Goustan Auray

Auray

Chants espagnols & guitare flamenca

Rue de l’Église Saint-Goustan Eglise Saint-Sauveur Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 20:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Concert en hommage à Paco IBAÑEZ

Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez au sein de la magnifique acoustique de l’église Saint-Sauveur.

Une expérience à ne pas rater. .

Rue de l’Église Saint-Goustan Eglise Saint-Sauveur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 75 68 46 92

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English : Chants espagnols & guitare flamenca

L’événement Chants espagnols & guitare flamenca Auray a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon