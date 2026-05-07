Chants libres 2026 Lannion
Chants libres 2026 Lannion vendredi 26 juin 2026.
Lannion
Chants libres 2026
Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Dans les Côtes-d’Armor en Bretagne, le Chœur de Chambre Mélisme(s) invitera des chœurs amateurs et professionnels, des ensembles instrumentaux et des chœurs d’enfants pour proposer un vaste programme de concerts, parcours chantés, ateliers et moments musicaux qui feront résonner la richesse du chant choral à Lannion. .
Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Chants libres 2026 Lannion a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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