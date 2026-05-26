Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica église Guissény
Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica église Guissény mardi 18 août 2026.
Guissény
Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica
église Rue Saint Sezny Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Laissez-vous emporter par la magie des voix corses avec le groupe Avà Corsica, en concert à l’église de Guissény.
Dans ce cadre majestueux, venez découvrir toute la richesse des harmonies corses.
Entre chants traditionnels, polyphonies sacrées et créations musicales, le groupe Avà Corsica vous propose un voyage au cœur de l’âme corse.
Un concert vibrant et envoûtant à ne pas manquer ! .
église Rue Saint Sezny Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 80 60 12 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica Guissény a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Guissény (Finistère)
- Bleu Pétrole Ciné concert Finis Terrae film de Jean Epstein 1930 Scène Volubile Guissény 30 mai 2026
- Vendredi du Brennig Kafe DJ Miss Blue BRENNIG KAFE Guissény 5 juin 2026
- Madame Raymonde Mes plus grands succès par Denis D’Arcangelo Scène Volubile Guissény 6 juin 2026
- Représentation théatrale Le ravissement d’Adèle Salle communale Guissény 12 juin 2026
- Vendredi du Brennig Kafe Tekmao BRENNIG KAFE Guissény 12 juin 2026