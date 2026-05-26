Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica église Guissény

Guissény

Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica

église Rue Saint Sezny Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Laissez-vous emporter par la magie des voix corses avec le groupe Avà Corsica, en concert à l’église de Guissény.

Dans ce cadre majestueux, venez découvrir toute la richesse des harmonies corses.

Entre chants traditionnels, polyphonies sacrées et créations musicales, le groupe Avà Corsica vous propose un voyage au cœur de l’âme corse.

Un concert vibrant et envoûtant à ne pas manquer ! .

église Rue Saint Sezny Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 80 60 12 15

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English :

L’événement Chants-Musiques-Polyphonies Corses avec Avà Corsica Guissény a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne