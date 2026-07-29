Chants Polyphoniques La rue des Lilas Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Chants Polyphoniques La rue des Lilas

Village de Kerhinet Parking Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27 17:45:00

Date(s) :

2026-09-27

Les cinq chanteuses et chanteurs de Sylvain Gir0 et le Chant de la Griffe, que nous avons déjà accueillis avec leur 1ᵉʳ spectacle, se lancent dans une nouvelle création vocale, polyphonique et 100 % acoustique La Rue des Lilas. Un répertoire où voyagent les influences des musiques populaires de tradition orale et linguistiques de chaque artiste.

Faire vibrer la voix dans les lieux qui sonnent grotte, église, cour, château, usine, site naturel… au plus près du public, tel est le pari de cette nouvelle aventure musicale et humaine ! C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir leur nouvelle création dans le cadre d’une balade itinérante au cœur de notre joli village de chaumières de Kerhinet, lieu emblématique de notre marais de Brière.

Conseils pratiques

Apporter votre pliant ou chaise

Rdv sur le parking de l’entrée du Village de Kerhinet avec votre billet, à partir de 16 h (démarrage à 16 h 30).

En cas de mauvais temps, un repli sera prévu.

Tout public.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Village de Kerhinet Parking Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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English :

L’événement Chants Polyphoniques La rue des Lilas Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44