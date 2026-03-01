Chapeaux ! spectacle conté par Albert Sandoz Rue des déportés Lesneven

Chapeaux ! spectacle conté par Albert Sandoz

Dans le cadre du Festival Petite Marée proposé par l’ADAO

Un spectacle pour les plus jeunes (3-5 ans) mêlant comptines, histoires, rythmes et jongleries

Sous leur calotte les tous petits ne sont pas en toque, sous la coiffe de leur maman ou sous le panama de leur papa, ils babillent de drôle de sons dans lesquels on peut distinguer parfois des bibi , des bérets , des képi et des bonnets .

Soudain ils s’arrêtent. Silence. Quel est donc ce conteur-collectionneur qui porte canotier, bicorne ou casquette pour nous embarquer derechef à la découverte de l’univers des couvre-chefs ? Chapeau bas l’artiste ? Ah non il les envoie en l’air, les chapeaux. Quel rigolo. Ça tourne, ça virevolte, ça chante, ça rythme, ça raconte. Une collection étonnante de ces objets

sans qui la tête n’aurait plus aucun sens.

Gratuit sur inscription par téléphone 02 98 21 12 47 ou par mail mediatheque@lesneven.bzh .

Rue des déportés Centre socioculturel Intercommunal Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

