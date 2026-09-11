Chapelle Impériale : visite libre, Chapelle Impériale, Biarritz
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Impériale · Biarritz
Informations pratiques
Chapelle Impériale : visite libre Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Impériale Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez librement la Chapelle Impériale, joyau du patrimoine biarrot et dernier vestige intact de l’époque impériale du Second Empire.
Commandée par l’impératrice Eugénie et construite en 1864, notamment en lien avec la guerre du Mexique, la chapelle se distingue par son étonnant décor de style hispano-mauresque.
Au fil de votre visite, admirez la richesse de son architecture et partez à la recherche des nombreux symboles qui se cachent dans son décor.
Chapelle Impériale 15 rue des Cents Gardes, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Aguiléra Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559223710 Monument Historique construit en 1864
Découvrez librement la Chapelle Impériale, joyau de Biarritz et dernier vestige intacte de l’époque impériale du Second Empire. Commandée par l’Impératrice Eugénie et construite en 1864, en des dans…
©Destination Biarritz
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