Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chapelle Notre Dame de la Pitié, Chapelle Notre Dame de la Pitié, Saint-André

Chapelle Notre Dame de la Pitié, Chapelle Notre Dame de la Pitié, Saint-André

Chapelle Notre Dame de la Pitié, Chapelle Notre Dame de la Pitié, Saint-André samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Chapelle Notre Dame de la Pitié

Adresse : 73500 Saint-André

Ville : 73500 Saint-André

Département : Savoie

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Chapelle Notre Dame de la Pitié Samedi 19 septembre, 09h00 Chapelle Notre Dame de la Pitié Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

l’équipe d’animation Pastorale vous acceuillera et vous laissera libre de visiter cette chapelle à votre rhytme. Elle répondra à vos questions dans une ambiance conviviale.

Chapelle Notre Dame de la Pitié 73500 Saint-André Saint-André 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes La chapelle ND de la Pitié située à l’entrée du village de St André. Adossée au mur du cimetière. Son culte est très ancien, on le retrouve dès le XIVème Siècle
l’équipe d’animation Pastorale vous acceuillera et vous laissera libre de visiter cette chapelle à votre rhytme. Elle répondra à vos questions dans une ambiance conviviale.

©M Gagnière

À voir aussi à Saint-André (Savoie)