Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir de Fongrave – visite libre, Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir, Fongrave

Informations pratiques

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir de Fongrave – visite libre 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nichée au cœur du village, la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir est un édifice discret chargé d’histoire. Élevée en 1749 à la suite d’un vœu formulé par les habitants confrontés à une épizootie, elle a été déplacée en 1899 afin de faciliter la circulation. Découvrez ce petit patrimoine, témoin de la foi et de l’histoire locale.

Chapelle Notre-Dame de Tout Pouvoir 333 Coudercous, 47260 Fongrave, France Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0964418773 http://www.grand-villeneuvois.fr Chapelle élevée en 1749 dans le bourg, conformément au voeu des villageois confrontés à une épizootie. Elle abrite une statue de la Vierge à l’Enfant en bois polychrome du XVIIIe siècle. Ce petit édifice en brique, de plan carré, est surmonté d’un toit à deux pans. La porte d’entrée est ménagée dans le pignon. Cantonnée de deux pilastres à chapiteaux, elle est surmontée d’un arc en pierre composé de deux sommiers et d’une clé saillante. La partie haute du pignon est percée d’une petite arcade abritant une cloche.

Confidentielle et pourtant au cœur du village, la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir fut élevée en 1749, conformément au vœu des villageois confrontés à une épizootie. En 1899, la chapelle fut car…

©CAGV, Pays d’art et d’histoire