Église Saint-Léger et son retable – visite libre, Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir, Fongrave

Informations pratiques

Église Saint-Léger et son retable – visite libre 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez cette église, intimement liée à l’ancien prieuré fontevriste, qui abrite un remarquable retable du XVIIe siècle, classé au titre des Monuments historiques. Pour accompagner votre découverte, le Pays d’art et d’histoire met gratuitement à votre disposition le livret « Fongrave, le retable de l’ancien prieuré », permettant une visite en autonomie.

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir Le Bourg, 47260 Fongrave Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 http://www.grand-villeneuvois.fr La chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir est un petit édifice en brique, de plan carré, qui abrite une statue de la Vierge à l’Enfant en bois polychrome du XVIIIe siècle.

Elle est surmontée d’un toit à deux pans. La porte d’entrée est ménagée dans le pignon. Cantonnée de deux pilastres à chapiteaux, elle est surmontée d’un arc en pierre composé de deux sommiers et d’une clé saillante. La partie haute du pignon est percée d’une petite arcade abritant une cloche.

Cet édifice, dont l’histoire est intimement liée à l’ancien prieuré fontevriste, renferme un remarquable retable du XVIIe siècle classé Monument historique.

©CAGV, Pays d’art et d’histoire