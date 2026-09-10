Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Chapelle Notre-Dame, Hendecourt-lès-Cagnicourt

Informations pratiques

Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De style néo-gothique, elle est située en bord de route, à l’entrée du village. Elle est construite en briques rouges et en béton peint. La double porte est surmontée d’un arc en plein cintre et d’une porte baie. Le toit à double pente est orné d’un motif de redents. Reconstruite après 1918, elle a été rénovée au cours de l’année 2009.

Chapelle Notre-Dame RD 956 direction Douai – Hendecourt lès Cagnicourt Hendecourt-lès-Cagnicourt 62182 Pas-de-Calais Hauts-de-France

De style néo-gothique, elle est située en bord de route, à l’entrée du village. Elle est construite en briques rouges et en béton peint. La double porte est surmontée d’un arc en plein cintre.

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