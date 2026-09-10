Église Saint-Léger d’Hendecourt le Cagnicourt, Église Saint-Léger Hendecourt-les-Cagnicourt, Hendecourt-lès-Cagnicourt

Informations pratiques

Église Saint-Léger d’Hendecourt le Cagnicourt 19 et 20 septembre Église Saint-Léger Hendecourt-les-Cagnicourt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Reconstruite après la destruction totale du village en 1917, l’église Saint-Léger est un remarquable témoin de l’architecture néo-romane du XXᵉ siècle. Elle présente un mélange de matériaux intéressants, la façade porte une alternance de lits de brique et de craie, la nef est construite en briques et le couvrement est fait d’ardoises. L’entrée monumentale présente un portail à arc en plein cintre, il est précédé de quarte voussures, toutes marquées par des colonnettes engagées. Une triple arcature en plein cintre surmonte cette entrée. Un clocher en ardoise et de forme pyramidale surplombe le tout. La nef est composée de trois travées (marquées chacune par une mince baie en plein cintre) et d’un transept haut et saillant.

Église Saint-Léger Hendecourt-les-Cagnicourt Grand Rue, 62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt Hendecourt-lès-Cagnicourt 62182 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Reconstruite après la destruction totale du village en 1917, l’église Saint-Léger est un remarquable témoin de l’architecture néo-romane du XXᵉ siècle.

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