Chapelle Saint-Quenin – Ouverture exceptionnelle, Chapelle Saint-Quenin, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Chapelle Saint-Quenin – Ouverture exceptionnelle 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Quenin Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De style roman provençal, elle se distingue par son abside triangulaire. Dédiée au saint patron de la ville, elle est édifiée au XIIe siècle en bordure d’une ancienne nécropole romaine. Son décor rappelle celui des constructions antiques avec ses chapiteaux corinthiens et ses colonnes.

Chapelle Saint-Quenin Avenue Saint-Quenin, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490365048 https://www.provenceromaine.com/chapelle-saint-quenin La chapelle, dédiée à Saint Quenin, évêque de Vaison au VIe siècle et patron de la ville, est un édifice roman, construit dans la seconde moitié du XIIe siècle. La nef fut reconstruite entre 1630 et 1636, grâce à l’évêque, Monseigneur de Suarès. L’originalité de cette chapelle réside dans son abside : forme triangulaire, appareil mural superbe, finesse du décor. Lui succède un massif de plan barlong formant la croisée du transept, avec, au registre supérieur, trois pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens supportant une architrave, une frise à carreaux et une corniche à l’antique. Sur la façade occidentale rebâtie au XVIIe siècle, on peut admirer un bas-relief représentant un vase à pied d’où s’échappent deux rameaux de vigne avec grappes et feuilles, le tout surmonté d’une croix latine gemmée. Ce motif représente aujourd’hui les armes de Vaison. Parkings à proximité

De style roman provençal, elle se distingue par son abside triangulaire. Dédiée au saint patron de la ville, elle est édifiée au XIIe siècle en bordure d’une ancienne nécropole romaine. Son décor des…

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