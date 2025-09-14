Chapelle Sainte-Anne, sœurs de Jeanne Delanoue, Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue, Saumur

Informations pratiques

Chapelle Sainte-Anne, sœurs de Jeanne Delanoue 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les Sœurs de Sainte Anne de la Providence de Saumur (nommées aujourd’hui Sœurs de Jeanne Delanoue)

ont établi leur Maison Mère sur le terrain de l’ancienne Abbatiale bénédictine à Saint Hilaire-Saint Florent en 1862.

C’est en 1863 que la première pierre de la première chapelle est bénie.

Puis, c’est le début de la construction d’une seconde chapelle (l’actuelle) en 1898, les Sœurs devenant très nombreuses.

Chapelle Sainte-Anne, congrégation Jeanne Delanoue 6 rue François Bedouet, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les Sœurs de Sainte Anne de la Providence de Saumur (nommées aujourd’hui Sœurs de Jeanne Delanoue)

© Ville d’art et d’histoire de Saumur