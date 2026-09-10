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AGENDA · Porte des Pierres Dorées

Chapelle Sainte Catherine, Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte Catherine · Porte des Pierres Dorées

Chapelle Sainte Catherine, Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte Catherine
Adresse
Jarnioux 69400 Porte des Pierres Dorées
Ville
69640 Porte des Pierres Dorées
Département
Rhône

Chapelle Sainte Catherine 19 et 20 septembre Chapelle Sainte Catherine Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création le 10 mai 1335 d’une institution : la Prébende de Jarnioux.

Chapelle Sainte Catherine Jarnioux 69400 Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ La Chapelle Ste Catherine (le choeur et la sacristie) présentent des peintures murales possiblement du XIIe ou XIIIe siècle et une histoire insolite. parking central
La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création le 10 mai 1335 d’une institution : la Prébende de Jarnioux.

©Élisabeth Champelovier

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