Chapelle Sainte Catherine, Chapelle Sainte Catherine, Porte des Pierres Dorées
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte Catherine · Porte des Pierres Dorées
Informations pratiques
Chapelle Sainte Catherine 19 et 20 septembre Chapelle Sainte Catherine Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création le 10 mai 1335 d’une institution : la Prébende de Jarnioux.
Chapelle Sainte Catherine Jarnioux 69400 Porte des Pierres Dorées Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 98 09 80 06 https://a-lombre-du-chene.blogspot.com/ La Chapelle Ste Catherine (le choeur et la sacristie) présentent des peintures murales possiblement du XIIe ou XIIIe siècle et une histoire insolite. parking central
La Chapelle Sainte-Catherine résulte de la création le 10 mai 1335 d’une institution : la Prébende de Jarnioux.
©Élisabeth Champelovier
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