Chapiteaux enchantés, Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex, Genève
Chapiteaux enchantés, Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex, Genève mercredi 15 juillet 2026.
Chapiteaux enchantés 15 – 19 juillet Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T09:30:00+02:00 – 2026-07-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T09:30:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00
Les Chapiteaux enchantés arrivent ! Un événement entièrement dédié aux tout‑petits de 0 à 4 ans et à leurs parents.
Sur place, vous trouverez de nombreuses activités gratuites à vivre ensemble : ateliers créatifs, jeux adaptés aux tout‑petits, explorations sensorielles, contes, spectacles… Une occasion idéale de partager un moment en famille dans un cadre accueillant et convivial.
Au programme:
- Découvertes de sonorités – Joue à ton rythme
- Contes en musique – Adriana Conterio
- Atelier créatif – Feuille caillou ciseaux
- Atelier de cirque – La bulle d’art
- Ateliers sensoriels et créatifs – Moman d’amour
- Lectures de contes – Contes au pluriel
Parc François-Auguste Châtrier
Mercredi 15 au dimanche 19 juillet
⏰ De 9h30 à 11h30
0-4 ans
Gratuit
Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex 1226 Thônex Genève 1226 Genève
Les Chapiteaux enchantés arrivent ! Un événement entièrement dédié aux tout‑petits de 0 à 4 ans et à leurs parents.
Juliette Mauler
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