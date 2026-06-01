Chapiteaux enchantés, Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex, Genève

Chapiteaux enchantés 15 – 19 juillet Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T09:30:00+02:00 – 2026-07-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-19T09:30:00+02:00 – 2026-07-19T11:30:00+02:00

Les Chapiteaux enchantés arrivent ! Un événement entièrement dédié aux tout‑petits de 0 à 4 ans et à leurs parents.

Sur place, vous trouverez de nombreuses activités gratuites à vivre ensemble : ateliers créatifs, jeux adaptés aux tout‑petits, explorations sensorielles, contes, spectacles… Une occasion idéale de partager un moment en famille dans un cadre accueillant et convivial.

Au programme:

Découvertes de sonorités – Joue à ton rythme

Contes en musique – Adriana Conterio

Atelier créatif – Feuille caillou ciseaux

Atelier de cirque – La bulle d’art

Ateliers sensoriels et créatifs – Moman d’amour

Lectures de contes – Contes au pluriel

Parc François-Auguste Châtrier

Mercredi 15 au dimanche 19 juillet

⏰ De 9h30 à 11h30

0-4 ans

Gratuit

Parc François-Auguste Châtrier, 1226 Thônex 1226 Thônex Genève 1226 Genève

Les Chapiteaux enchantés arrivent ! Un événement entièrement dédié aux tout‑petits de 0 à 4 ans et à leurs parents.

Juliette Mauler