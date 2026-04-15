Charges de copropriété : bien les comprendre pour mieux les gérer, La Maison de l’Habitant, Nantes

Charges de copropriété : bien les comprendre pour mieux les gérer Mardi 16 juin, 18h30 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00

Découvrez comment fonctionnent les charges de copropriété : à quoi elles servent, comment elles sont réparties entre copropriétaires. Cet atelier vous donnera des clés pour mieux comprendre vos dépenses et poser les bonnes questions au syndic. Ce temps d’échange avec un conseiller juriste de l’ADIL permettra également de répondre à vos interrogations.

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Qwl »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}] [{« link »: « https://www.adil44.fr/ »}]

Découvrez comment fonctionnent les charges de copropriété avec l’ADIL de la Loire-Atlantique maisondelhabitant logement