Charlie Haid Bourges
jeudi 22 janvier 2026
Cher
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : 33 – 33 – 39 EUR
33
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 20:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Charlie Haid bouscule les codes un spectacle à la croisée de l'émotion brute et de la performance pure.
Entre théâtre, performance et poésie brute, Charlie Haid livre un moment intense et singulier.
Un face-à-face avec soi-même, où chaque mot, chaque silence, résonne comme un cri retenu.
Un spectacle qui bouleverse, interroge, et ne laisse personne indemne.
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33
English :
Charlie Haid shakes things up: a show at the crossroads of raw emotion and pure performance.
German :
Charlie Haid bricht mit den Codes: eine Show an der Schnittstelle zwischen rohen Emotionen und reiner Performance.
Italiano :
Charlie Haid scuote i codici: uno spettacolo all'incrocio tra emozione cruda e performance pura.
Espanol :
Charlie Haid sacude los códigos: un espectáculo en la encrucijada de la emoción cruda y la pura interpretación.
