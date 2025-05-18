Charlie Haid Intensément mentaliste Gare du Midi Biarritz

Charlie Haid Intensément mentaliste

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Après une tournée à succès dans toute la francophonie, Charlie Haid amène son mentalisme toujours

plus loin.

À la fois drôle, souriant et impressionnant, Charlie surprend par la sincérité de son approche. Son but est simple vous bluffer, vous faire rire et vous faire réfléchir.

Que ce soit en titillant le libre arbitre de plusieurs spectateurs ou lorsqu’il dévoile les pensées d’inconnus sur scène vous serez libre d’interpréter ce que vous verrez mais une chose est sûre, vous n’oublierez rien de cette soirée.

En collaboration avec Fabien Olicard, Charlie revient avec une toute nouvelle version de son spectacle, drôle et impressionnante mais surtout haute en intensité ! .

