Charlie Haid Le Forum Le Mans

Le Mans

Charlie Haid

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Charlie Haid au Mans !!!

Après une tournée triomphale dans toute la francophonie, Charlie Haid revient pour une dernière date exceptionnelle avec son spectacle Intensément Mentaliste

RDV le 27 mars 2027 20h30 au Forum du Centre des Expositions. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Charlie Haid at Le Mans!!!

L’événement Charlie Haid Le Mans a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Le Mans