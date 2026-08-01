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AGENDA · Le Mans

Chronique d’une libération Le Mans, été 1944 43 Grande Rue Le Mans

samedi 8 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
43 Grande Rue
Adresse
41-43 Grane Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Chronique d’une libération Le Mans, été 1944

43 Grande Rue 41-43 Grane Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 12:15:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez découvrir la vie quotidienne des habitants manceaux et des occupants, de la naissance de la résistance au début de la Seconde Guerre mondiale à la Libération (1940-1944).   .

43 Grande Rue 41-43 Grane Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Chronique d’une libération Le Mans, été 1944 Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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