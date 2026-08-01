Chronique d’une libération Le Mans, été 1944 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Chronique d’une libération Le Mans, été 1944

43 Grande Rue 41-43 Grane Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08 12:15:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir la vie quotidienne des habitants manceaux et des occupants, de la naissance de la résistance au début de la Seconde Guerre mondiale à la Libération (1940-1944). .

43 Grande Rue 41-43 Grane Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Chronique d’une libération Le Mans, été 1944 Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72