Visite flash les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:45:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

A la Renaissance, les rois et reines Valois offrent de splendides vitraux à la cathédrale. L’art du vitrail s’estompe les siècles suivants pour renaître au XIXème siècle en même temps que l’intérêt pour le Moyen Âge. Le Mans redevient l’un des centres créatifs français et européen de l’art du vitrail. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash les vitraux de la Cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72