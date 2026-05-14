Charlie’s concert kickmanie Charlie’s café Montendre
Charlie’s concert kickmanie Charlie’s café Montendre vendredi 15 mai 2026.
Montendre
Charlie’s concert kickmanie
Charlie’s café Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Prépare-toi pour une nuit sous haute tension sonore…
Un collectif de jeunes artistes Montendrais débarque pour faire vibrer la scène avec un set explosif mêlant Dub, Tribe et Acid Techno.
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Charlie’s café Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com
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English :
Get ready for a night of high-voltage sound?
A collective of young artists from Montendry will rock the stage with an explosive set mixing Dub, Tribe and Acid Techno.
L’événement Charlie’s concert kickmanie Montendre a été mis à jour le 2026-05-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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