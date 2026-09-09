Charlotte Boisselier Troyes
mardi 17 novembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Charlotte Boisselier
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 21:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Hey toi qui lis ce résumé de spectacle, tu es curieux, c’est bien, continue !
Dans un savoureux mélange de stand up et d’interprétation de personnages, Charlotte Boisselier, humoriste androgyne et attachante (et un peu tarée aussi), se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante. Alors qu’on est d’accord, les étiquettes, c’est chiant et ça gratte.
Une fois étiqueté, on te classe dans une case. Pour Charlotte, la relation entre les gens et les cases est simple il y a ceux qui essayent de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans et ceux à qui il en manque…
T’as compris ?
1) Oui je viens !
2) Non mais je viens quand même !
3) Il me manque une case tant pis je viens !
Charlotte est singulière et c’est pour ça qu’on l’aime.
Texte Charlotte Boisselier, Thomas Angelvy et Elodie Poux.
Mise en scène Elodie Poux. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Charlotte Boisselier Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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