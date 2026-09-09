Informations pratiques

Troyes

Charlotte Boisselier

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 21:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Hey toi qui lis ce résumé de spectacle, tu es curieux, c’est bien, continue !

Dans un savoureux mélange de stand up et d’interprétation de personnages, Charlotte Boisselier, humoriste androgyne et attachante (et un peu tarée aussi), se raconte dans une société où les étiquettes prennent une place importante. Alors qu’on est d’accord, les étiquettes, c’est chiant et ça gratte.

Une fois étiqueté, on te classe dans une case. Pour Charlotte, la relation entre les gens et les cases est simple il y a ceux qui essayent de se caser, ceux qui ne rentrent pas dedans et ceux à qui il en manque…



T’as compris ?

1) Oui je viens !

2) Non mais je viens quand même !

3) Il me manque une case tant pis je viens !



Charlotte est singulière et c’est pour ça qu’on l’aime.



Texte Charlotte Boisselier, Thomas Angelvy et Elodie Poux.

Mise en scène Elodie Poux. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Charlotte Boisselier Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne