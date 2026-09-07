AGENDA · Paris
Charlotte Grenat et Jann Halexander ‘Les gens qu’on aime’ aux Salons de Lord Phoebus Salons de Lord Phoebus Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Salons de Lord Phoebus · Paris
Informations pratiques
Charlotte Grenat et Jann Halexander ‘Les gens qu’on aime’ aux Salons de Lord Phoebus Salons de Lord Phoebus Paris Dimanche 20 septembre, 16h00
“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00
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Salons de Lord Phoebus 27 rue javelot Paris
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