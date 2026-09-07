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Charlotte Grenat et Jann Halexander ‘Les gens qu’on aime’ aux Salons de Lord Phoebus Salons de Lord Phoebus Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Salons de Lord Phoebus · Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salons de Lord Phoebus
Adresse
27 rue javelot
Ville
Paris

Charlotte Grenat et Jann Halexander ‘Les gens qu’on aime’ aux Salons de Lord Phoebus Salons de Lord Phoebus Paris Dimanche 20 septembre, 16h00

“Presque” une comédie musicale, le spectacle “Les gens qu’on aime” invite à visiter ou revisiter l’amour sous toutes ses formes, et nous entraînent dans une palette d’émotions entre choeurs et coeurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00

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Salons de Lord Phoebus 27 rue javelot Paris


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