Chartrons reconversion, Cours Xavier-Arnozan, Bordeaux

Chartrons reconversion Dimanche 17 mai, 14h30 Cours Xavier-Arnozan Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:30:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:30:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00

Ancien siège du port de la Lune, le quartier des Chartrons entame depuis quelques années une belle reconversion de son patrimoine industriel. Habiter les chais est aujourd’hui possible !

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Dimanche 17 mai à 14h30

Rdv à l’angle du cours Xavier-Arnozan et du quai des Chartrons

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Cours Xavier-Arnozan Cours Xavier-Arnozan, Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade

F. Deval – Mairie de Bordeaux