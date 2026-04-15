Chartrons reconversion, Cours Xavier-Arnozan, Bordeaux
Chartrons reconversion, Cours Xavier-Arnozan, Bordeaux dimanche 17 mai 2026.
Chartrons reconversion Dimanche 17 mai, 14h30 Cours Xavier-Arnozan Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:30:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T14:30:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00
Ancien siège du port de la Lune, le quartier des Chartrons entame depuis quelques années une belle reconversion de son patrimoine industriel. Habiter les chais est aujourd’hui possible !
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Dimanche 17 mai à 14h30
Rdv à l’angle du cours Xavier-Arnozan et du quai des Chartrons
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Cours Xavier-Arnozan Cours Xavier-Arnozan, Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
F. Deval – Mairie de Bordeaux
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Parcours Messagerie 7, Sésame, Bordeaux 15 avril 2026
- Accompagnement à l’emploi, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 15 avril 2026
- La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Centre social du Grand Parc, Bordeaux 15 avril 2026
- Linogravure sur chausettes, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux 15 avril 2026
- Le Fablab du mercredi : photographie, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 15 avril 2026