Informations pratiques

Brides-les-Bains

Chasse au trésor 11,12,13 septembre

Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-11

LA CHASSE AU TRÉSOR DE LA BRADERIE DES COMMERÇANTS

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Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

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English :

THE MERCHANTS’ SALE TREASURE HUNT

L’événement Chasse au trésor 11,12,13 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains