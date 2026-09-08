AGENDA · Brides-les-Bains
Chasse au trésor 11,12,13 septembre Brides-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Chasse au trésor 11,12,13 septembre
Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-11
LA CHASSE AU TRÉSOR DE LA BRADERIE DES COMMERÇANTS
.
Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
THE MERCHANTS’ SALE TREASURE HUNT
L’événement Chasse au trésor 11,12,13 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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