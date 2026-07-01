Informations pratiques

Ault

Chasse au trésor au Bois de Cise

Ault Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Equipe jusqu’à 4 personnes 72€ Personne supplémentaire 18€ Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeu de piste pour tous

Les balises et les énigmes vous guideront dans cette exploration unique.

Si vous hésitez entre marcher en forêt ou prendre un bon bol d’air pur en bord de mer, cette randonnée mystère sera combler toutes vos envies !

Partez à la découverte de ce bois naturel en haut des falaises, explorer les sentiers et admirer les belles villas centenaires. Votre chemin se dévoilera au fur et à mesure des balises et des énigmes. Ce jeu de piste ravira vos enfants ! Le circuit de 4 km s’effectue habituellement en 2h30 (record à battre à 1h30). Des escaliers sont présents sur le tracé. Tout l’équipement pour explorer ce bois vous sera prêté au début. Il vous restera juste à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo et des chaussures confortables.

N.B Enfants de 4 à 15 ans.

Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes.

Le paiement se fera sur place par chèque bancaire, chèques vacances ou espèces.

La réservation est OBLIGATOIRE. Elle peut se faire par téléphone, par mail, par le site internet ou par Messenger (via Facebook) !

Durée 2h 2h30 Parcours de 4 Km.

Infos et réservation au 06 17 15 30 76 ou sur https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Départ toutes les 30 minutes.

Equipe jusqu’à 4 personnes 72€ Personne supplémentaire 18€ Gratuit pour les moins de 6 ans.

Jeu de piste pour tous

Les balises et les énigmes vous guideront dans cette exploration unique.

Si vous hésitez entre marcher en forêt ou prendre un bon bol d’air pur en bord de mer, cette randonnée mystère sera combler toutes vos envies !

Partez à la découverte de ce bois naturel en haut des falaises, explorer les sentiers et admirer les belles villas centenaires. Votre chemin se dévoilera au fur et à mesure des balises et des énigmes. Ce jeu de piste ravira vos enfants ! Le circuit de 4 km s’effectue habituellement en 2h30 (record à battre à 1h30). Des escaliers sont présents sur le tracé. Tout l’équipement pour explorer ce bois vous sera prêté au début. Il vous restera juste à prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo et des chaussures confortables.

N.B Enfants de 4 à 15 ans.

Pour garantir une bonne expérience de jeu, les équipes sont limitées à 10 personnes.

Le paiement se fera sur place par chèque bancaire, chèques vacances ou espèces.

La réservation est OBLIGATOIRE. Elle peut se faire par téléphone, par mail, par le site internet ou par Messenger (via Facebook) !

Durée 2h 2h30 Parcours de 4 Km.

Infos et réservation au 06 17 15 30 76 ou sur https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Départ toutes les 30 minutes. .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 17 15 30 76 contact@baiedesomme-exploration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Groups of up to 4 people: 72? Additional person: 18? Free for children under 6.

Treasure hunt for everyone:

The markers and puzzles will guide you on this unique adventure.

If you’re torn between hiking in the forest or getting a breath of fresh air by the sea, this mystery hike will satisfy all your desires!

Set out to discover this natural woodland atop the cliffs, explore the trails, and admire the beautiful century-old villas. Your path will unfold as you follow the markers and solve the puzzles. This treasure hunt will delight your children! The 4-km loop usually takes 2 hours and 30 minutes to complete (the record to beat is 1 hour and 30 minutes). There are stairs along the route. All the equipment you need to explore this forest will be provided at the start. All you need to do is wear clothing suitable for the weather and comfortable shoes.

Note: Children ages 4 to 15.

To ensure a great gaming experience, teams are limited to 10 people.

Payment will be made on-site by check, vacation vouchers, or cash.

Reservations are REQUIRED. You can make a reservation by phone, email, through the website, or via Messenger (on Facebook)!

Duration: 2–2.5 hours 4-km course.

For information and reservations, call 06 17 15 30 76 or visit https://baiedesomme-exploration.fr/index.php/randonnees-mysteres/

Departures every 30 minutes.

L’événement Chasse au trésor au Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS