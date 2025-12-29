Exposition Peintres et plasticiens Ault
Exposition Peintres et plasticiens Ault jeudi 30 juillet 2026.
Exposition Peintres et plasticiens
Grande Rue Ault Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-07-30
Exposition des artistes peintres et plasticiens Chantal Lallemand, Yazz et Claude Parisot and co
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
English :
Exhibition by painters and visual artists Chantal Lallemand, Yazz and Claude Parisot and co
L’événement Exposition Peintres et plasticiens Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS