Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem à Journet, Prieuré de Villesalem, Journet

Informations pratiques

Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem à Journet 19 et 20 septembre Prieuré de Villesalem Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chasse au trésor pour enfant à partir de 7 ans.

Ce parcours-jeu te permet de découvrir le Prieuré de Villesalem et de partir à la recherche de l’outil perdu de Guilhem le sculpteur. Pourras-tu l’aider à trouver son précieux outil ?

Sans réservation.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe.

Prieuré de Villesalem 5 rue de l’abbaye 86290 Journet Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549910753 Fondé au XIIe siècle, le prieuré de Villesalem dépendait de l’abbaye de Fontevraud et accueillait une communauté de religieuses, assistées de quelques religieux, jusqu’à la Révolution. De cet ensemble monastique médiéval, seule l’église a traversé les siècles. Au XVIIe siècle, un nouveau bâtiment conventuel est édifié, venant masquer une partie de la façade occidentale.

L’église romane est particulièrement remarquable pour la richesse de son décor sculpté, dont plusieurs éléments présentent de fortes similitudes avec ceux de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. La façade occidentale et le portail nord offrent un exceptionnel répertoire de sculptures où se mêlent figures humaines, animaux, créatures fantastiques et motifs végétaux, illustrant toute la virtuosité des ateliers romans de la région.

Classée au titre des Monuments historiques depuis 1914, l’église de Villesalem constitue l’un des plus beaux témoignages de l’art roman en Poitou. Parking (voiture et bus) à 100m avec aire de pique-nique ombragée et toilettes.

Chasse au trésor pour enfant à partir de 7 ans.

©Priscilla Saule