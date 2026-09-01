Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Prieuré de Villesalem Journet
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Villesalem · Journet
Informations pratiques
Journet
Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ce parcours-jeu te permet de découvrir le Prieuré de Villesalem et de partir à la recherche de l’outil perdu de Guilhem le sculpteur. Pourras-tu l’aider à trouver son précieux outil ?
Sans réservation.
Parking à 100m avec aire de pique-nique ombragée et toilettes.
Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine
L’événement Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Journet a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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