Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Prieuré de Villesalem Journet

Informations pratiques

Journet

Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce parcours-jeu te permet de découvrir le Prieuré de Villesalem et de partir à la recherche de l’outil perdu de Guilhem le sculpteur. Pourras-tu l’aider à trouver son précieux outil ?

Sans réservation.

Parking à 100m avec aire de pique-nique ombragée et toilettes.

Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine

L’événement Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Journet a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne