UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Journet

Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Prieuré de Villesalem Journet

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Villesalem · Journet

Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Prieuré de Villesalem Journet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Prieuré de Villesalem
Adresse
5 Rue de l'Abbaye
Ville
86290 Journet
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Journet

Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Ce parcours-jeu te permet de découvrir le Prieuré de Villesalem et de partir à la recherche de l’outil perdu de Guilhem le sculpteur. Pourras-tu l’aider à trouver son précieux outil ?
Sans réservation.
Parking à 100m avec aire de pique-nique ombragée et toilettes.
Organisée par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe   .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53  patrimoine@ccvg86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine

L’événement Chasse au trésor au Prieuré de Villesalem (enfants + 7ans), Journées européennes du patrimoine Journet a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Journet (Vienne)