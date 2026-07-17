Chasse au trésor au théâtre de Brive, L’Empreinte – Théâtre de Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Chasse au trésor au théâtre de Brive Samedi 19 septembre, 10h30 L’Empreinte – Théâtre de Brive Corrèze

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Chasse au trésor au théâtre de Brive

Partez à la découverte du théâtre de Brive à travers une chasse au trésor ludique et joyeuse, à partager en famille. Explorez les lieux, découvrez les activités qui s’y déroulent et repartez avec votre trésor.

Une belle manière de lancer la nouvelle saison des Minis FantastiK.

Gratuit. Places limitées, réservation conseillée.

En partenariat avec la ludothèque Air de jeux à Tulle et la ludothèque municipale de Brive.

Renseignements : https://www.sn-lempreinte.fr/

L’Empreinte – Théâtre de Brive Avenue De Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555221522 http://www.sn-lempreinte.fr [{« type »: « email », « value »: « sylvain.meallet@sn-lempreinte.fr »}] [{« link »: « https://www.sn-lempreinte.fr/ »}] Les théâtres des Treize Arches à Brive et des Sept Collines à Tulle, ont uni leurs forces, leurs regards et leurs équipes pour devenir une scène nationale de programmation culturelle éclectique. Il s’agit d’un passeur de savoir et d’émotion, intégré à un grand territoire urbain et rural, pour devenir une respiration commune reliant des paradigmes riches de possibles. Au cœur de la programmation de L’Empreinte, vous trouverez de la danse, du théâtre, de la musiques, des conférences, des résidences d’artistes et un accompagnement à la création… Autant de missions confiées à cette nouvelle entité, pour toucher les esprits, éveiller et élever les consciences, troubler ses émotions, partager des expériences sensibles aux publics de toutes générations et toutes conditions. En quelque sorte, marquer les esprits corréziens de son… empreinte !

Chasse au trésor au théâtre de Brive

©L’empreinte